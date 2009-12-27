Тимошенко каже, що після виборів скасує вето Ющенка

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО після своєї перемоги на президентських виборах має намір відновити дію постанови уряду про передачу локальних газових мереж дочірньому підприємству НАК «Нафтогаз України» - компанії «Нафтогазмережі», дію якого днями припинив Президент України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, спілкуючись з жителями Канева Черкаської області.

«Після лютого ми це вето відкличемо й нормально наведемо порядок з обласними газопостачальними компаніями», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію рішення Кабінету Міністрів про передачу дочірній компанії «Нафтогазу» майна державних газорозподільчих мереж.

Кабінет Міністрів 10 червня 2009 року видав постанову №775 “Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільчих мереж”. Даною постановою Кабмін передав на баланс «Нафтогазмережам» майно державних газорозподільчих мереж.