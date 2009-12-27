Бондаренко: була би ГПУ «донецька», Тимошенко сиділа би

Якби ГПУ була «донецька», прем`єр-міністр Юлія Тимошенко сиділа б у тюрмі. Про це в iнтерв’ю «Главреду » розповіла депутат від ПР Олена Бондаренко.

«Якби Генпрокуратура, як стверджує пані Тимошенко, вся була «донецька», то прем`єр-міністр би вже за такі речі сиділа за ґратами. Ми б змусили ГПУ виконувати свої обов`язки», – сказала Бондаренко.

За словами народного депутата, Юлія Володимирівна була б узята під варту «за зловживання і перевищення службових повноважень, порушення фінансової дисципліни і нецільове використання бюджетних грошей. Це 209, 364 і 365 статті Кримінального кодексу».

При цьому Бондаренко пояснила, чому, «в мить, коли Південний Схід країни завалило снігом, а люди змушені були ночувати на роботі без зубних щіток, без харчування, тому що додому не могли дістатися, не працювала снігоочищувальна техніка». «Чому очисна техніка не вийшла? Тому що 6,2 мільярда гривень з рахунків Держказначейства були от так просто – хоп – і зняті наманікюреною ручкою. Гроші ці призначалися для фінансування цільових програм і поточних потреб місцевого самоврядування, яке, зокрема, повинно очищати від снігу вулиці і дороги. Де місцеве самоврядування візьме гроші на бензин для техніки, якщо їм лише за поточний місяць вже не доплатили 6,2 мільярда гривень? Що, паперовими директивами Кабміну заправляти техніку будемо? Це не просто недбалість, це порушення закону», – сказала вона.