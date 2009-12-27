Ющенко візьме участь у новому спецпроекті «Демократія по-українськи»

У неділю, 27 грудня, о 17.30 в ефірі Національної телекомпанії України вийде спеціальний проект «Демократія по-українськи» за участі Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«В Україні демократія, свобода слова, свобода вибору – це, на жаль, не аксіоми... Усе, про що ми говорили у контексті демократії, знаходиться під великим ризиком. Кожної хвилини, кожного дня ми повинні боротися за демократію», – сказав зокрема Президент під час запису програми.