Ющенко розкритикував Тимошенко за «шоу, водевілі і циганський табір»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО покладає персональну відповідальність на прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО за зрив бюджетного процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час запису інтерв’ю хмельницькому телеканалу «Поділля-центр».

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що відповідно до Конституції за економічні питання в країні та бюджетний процес, зокрема, відповідає прем’єр-міністр та парламентська більшість. «Тому у зриві бюджетного процесу винна одна особа – це прем’єр», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також розкритикував бюджетний комітет, який не зміг переконати уряд внести професійний, компетентний проект державного бюджету.

Глава держави вкотре висловив думку, що сьогодні немає українського прем’єра. «Те, що робиться в країні, те, що робить уряд під керівництвом ТИМОШЕНКО – це циганський табір, це щоденна імпровізація», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що прем’єр не шанує і не відстоює національних інтересів.

«Це акторка, яка з ранку до вечора займається не питаннями країни, а пошуком відповіді на те, де ти завтра будеш», - зауважив він. В.ЮЩЕНКО розкритикував те, що прем’єр проводить «шоу і водевілі» замість реформ.

Також Президент зауважив, що сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО їздить до Москви не задля економічних переговорів, а задля вирішення власних питань: «Коли ТИМОШЕНКО їде до Москви, вона переговори не з ПУТІНИМ веде, а з генеральним прокурором Росії, аби зробити все, щоб її не притягли до кримінальної відповідальності».

Крім того, в ході ефіру В.ЮЩЕНКО висловив думку, що Ю.ТИМОШЕНКО, як і лідер опозиції Віктор ЯНУКОВИЧ, не прагне демократичних перетворень в країні та забезпечення свободи слова. «Якби Конституція ТИМОШЕНКО та ЯНУКОВИЧА відбулась, кожен третій журналіст був би в КПЗ», - сказав В.ЮЩЕНКО.