Тимошенко відбула на батьківщину

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з одноденною робочою поїздкою у Дніпропетровську область.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході поїздки Ю.ТИМОШЕНКО має намір взяти участь у церемонії вручення ключів від квартир мешканцям багатоповерхового житлового комплексу «Олімпік-2» у селі Ювілейне Дніпропетровського району.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО відвідає обласну клінічну лікарню ім. Мечникова і проведе зустріч з колективом цього лікувального закладу, а також з колективом обласного госпіталю для інвалідів Великої Вітчизняної війни.

Також Ю.ТИМОШЕНКО відвідає модернізований центр обслуговування пенсіонерів у Бабушкінському районі Дніпропетровська.

Ю.ТИМОШЕНКО має намір взяти участь у концерті «З Україною в серці» і дати інтерв`ю обласній телерадіокомпанії.

Сьогодні ж пізно ввечері прем`єр-міністр планує повернутися до Києва.