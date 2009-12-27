Луценко: у президента Тимошенко не буде прем’єр-міністра

Лідер «Народної самооборони», міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що при президентові Юлії ТИМОШЕНКО прем’єр-міністра не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав сьогодні в Івано-Франківську на прес-конференції, відповідаючи на запитання: хто буде прем’єр-міністром України, якщо Юлія ТИМОШЕНКО стане президентом країни?

«Думаю, у президента ТИМОШЕНКО не буде прем’єр-міністра, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. – Буде виконуючий обов’язки прем’єра Олександр ТУРЧИНОВ. Також при ТИМОШЕНКО не буде жодного засідання уряду без участі президента країни. Механізм співпраці уряду з президентом буде чітким і зрозумілим».

Ю.ЛУЦЕНКО впевнений, що тоді зможуть вирішувати всі проблеми держави. «Вже не буде такого стану, коли президент країни згадує про боротьбу з корупцією за 40 днів до виборів, - зауважив міністр. – У ТИМОШЕНКО все вийде, бо вона що декларує, того домагається. Я тим пишаюся».