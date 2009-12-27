Ющенко пояснив, чому «на горіхи» найбільше дістається Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що сьогодні готуються фальсифікації на президентські вибори. Про це він сказав під час спілкування з жителями Хмельницького.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент підкреслив, що нині дуже важливо не допустити «фальсифікації, які готуються». Також, за його словами, своїм важливим завданням він вважає вихід до другого туру голосування. Саме цим він пояснює, чому більше критики в його виступах дістається Юлії ТИМОШЕНКО.

«Янукович – це другий тайм», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Крім того, Президент наголосив на тому, що зараз дуже важливо донести до людей правду про політичну ситуацію, «щоб вони не вчинили помилки, яку вони зробили 2 роки тому, коли свої голоси віддали БЮТ – цьому білому братству».

В.ЮЩЕНКО пригадав, що у 2005 році Ю.ТИМОШЕНКО звинувачувала у корупції «Нашу Україну», «а зараз її партія є однією з проблемних для нашого законного життя в Україні».

«Оце так, знайте - відрізняйте сказане слово і зроблене діло», - додав Президент.

Перед цим В.ЮЩЕНКО перерахував багато прізвищ депутатів від фракції БЮТ, додаючи коментарі на кшталт наявності судимостей у того, чи іншого депутата, причетності того, чи іншого до незаконних дій, пов’язаних з розкраданням майна, вбивствами та інших злочинів.

Також В.ЮЩЕНКО перерахував депутатів від БЮТ, яким належать великі підприємства, фірми, тощо.

При цьому він зауважив, що робить це для того, щоб «присутні розуміли, що корупцію формує виконавча влада і партія влади».