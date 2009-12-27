Луценко анонсував свій зірковий вертеп

Зірковий вертеп «Карпатія» відбудеться цього річ у Яремчі. Про це повідомив лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську, який вже кілька років поспіль очолює зірковий вертеп «Карпатія», що відбувався на Прикарпатті в січні.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, основна мета такого вертепу - показати, що у нас ще є народний дух.

«Вертеп буде, але у місті Яремча, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. – Це потрібно робити, аби люди зі сходу і півдня України надихнулися тут автентичною атмосферою. Це мій людський обов’язок. Це робиться для душі».

Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що до Яремчі приїдуть багато вертепів з різних регіонів України, які покажуть своє мистецтво і навчаться тут нового. “Основна мета такого вертепу - показати, що народний дух у нас ще є. Політики зміняться, а народні традиції – ні”, - додав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у вертепах раніше брали участь окрім самого Ю.ЛУЦЕНКА Володимир АР‘ЄВ, Давид ЖВАНІЯ, Олесь ДОНІЙ, Володимир СТРЕТОВИЧ, Богдан БЕНЮК, брати КАПРАНОВИ та інші. Хто братиме участь у зірковому вертепі у Яремчі, лідер “Народної самооборони” не повідомив.