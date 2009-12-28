На львівські дороги вийшли даішники-янголи та даішники-чорти

Сьогодні у центрі Львова проходить акція Управління ДАІ у Львівській області – «Різка від ДАІшника».

Як повідомила УНІАН прес-секретар УДАІ Головного управління МВС України у Львівській області Світлана ДОБРОВОЛЬСЬКА, в рамках акції правоохоронці, переодягнуті в костюми «Ангела» та «Чорта», при зупинці водія, який порушив правила дорожнього руху, «дарують йому різку, щоб надалі був чемний» і буклет із зазначенням нових розмірів штрафів за порушення Правил дорожнього руху на 2010 рік.

«Працівники ДАІ також зупинятимуть і водіїв, які нічого не порушили, - виключно для того, щоб вручити їм від Державтоінспекції подарунки за чемну поведінку на дорогах. Вони отримають у подарунок сувенірну новорічну іграшку та посібник Правил дорожнього руху», - повідомила С.ДОБРОВОЛЬСЬКА.