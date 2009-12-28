Вигнанець з ПР розповів, після чого остаточно розчарувався в Януковичеві

Бізнес-оточення Президента України Віктора ЮЩЕНКА і лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА розуміє, що їх врятує тільки Президент ЯНУКОВИЧ, оскільки, коли переможе лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, то вона “забере все, що вони роздерибанили”. Про це в ефірі телерадіокомпанії «Крим» заявив народний депутат України Василь КИСЕЛЬОВ.

За його словами, розуміючи свої нерайдужні перспективи, команда В.ЮЩЕНКА активно допомагає В.ЯНУКОВИЧУ.

При цьому депутат наголосив, що через спеціальну слідчу комісію ВР України вся країна почула, про те, що діється в Сімферополі і що очікує країну в майбутньому. За словами В.КИСЕЛЬОВА, міська влада Сімферополя, яка представляє Партію регіонів, разом з прокуратурою допомагають представникам кримінального бізнесу дерибанити кримську столицю.

Депутат розповів, що комісія, вивчивши ситуацію на півострові, ухвалила рішення запропонувати Президентові України В.ЮЩЕНКУ розглянути на засіданні РНБО ситуацію, що склалася, і вжити невідкладних заходів з наведення порядку в Криму. Також планується на пленарному засіданні Верховної Ради України заслухати в січні 2010 року інформацію генпрокурора, голови СБУ і міністра внутрішніх справ за фактами, викладеними у звіті слідчої комісії. Окрім того, на думку комісії, Інспекція держконтролю в Криму, прокуратура Криму, Державна податкова адміністрація зобов`язані вжити заходів із знесення самовільно збудованих у Сімферополі об`єктів і стягнення штрафів у розмірі 50% вартості цих незаконно зведених об`єктів.

В.КИСЕЛЬОВ нагадав, що відповідну постанову парламенту підтримав 241 депутат з усіх фракцій, окрім Партії регіонів.

В.КИСЕЛЬОВ, ще недавно - близький соратник лідера Партії регіонів, також розповів, що десятки разів зустрічався з В.ЯНУКОВИЧЕМ, вказуючи йому на проблеми в партії. «Замість підтримки - почув команду передати Кримську партійну організацію людині Анатолія ГРИЦЕНКА (голова парламенту АР Крим – УНІАН), і я зрозумів, що кримінал у Криму переміг. Я поклав партквиток, але боротися не припинив», - відзначив він.

Останньою краплею розчарування в В.ЯНУКОВИЧУ, за словами КИСЕЛЬОВА, стала історія з резиденцією «Межигір’я». «У нього ж, як у колишнього прем`єр-міністра, є дача в Кончі-Заспі. То за яким правом він забрав собі загальнонародну власність вартістю в декілька мільярдів гривень?», - заявив депутат. «Як і багато з вас, щиро вважав, що дві судимості ЯНУКОВИЧА - це помилки молодості, але те, що він забрав державну дачу «Межигір’я», свідчить про те, що жодних висновків з помилок молодості він не зробив», - шкодує В.КИСЕЛЬОВ.