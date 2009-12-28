Нардеп бачить, що школярів скоро навчатимуть за виборчими брошурами

Народний депутат, заступник голови партії “Єдиний Центр” Леся ОРОБЕЦЬ критикує владу за недостатнє фінансування видання навчальної літератури.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

«Українські підручники цьогоріч загубилися між білбордами кандидатів у президенти та їх передвиборчими наметами», – заявила Л.ОРОБЕЦЬ, коментуючи аналіз підсумків виконання державного замовлення з видання навчальної літератури у 2009 році на грудневій колегії Міністерства освіти і науки України.

«У нашій школі з’явилися книжки, за якими вчиться сьоме покоління учнів поспіль. Ми кілька років не видаємо літературу серії «Шкільна бібліотека». Вкрай погано забезпечено підручниками початкову школу, а учні ПТУ та студенти вже й не мріють про державний підручник. І при цьому претенденти на президентське крісло, що представляють наразі владу, щедро фінансують власні передвиборчі кампанії, у тому числі, друк агітаційної літератури мільйонними тиражами», – заявила голова підкомітету з питань базової освіти профільного комітету Верховної Ради. За оцінкою народного депутата, якщо найближчим часом підходи можновладців до фінансування галузі не зміняться, школа навчатиме дітей за передвиборчими брошурами.

За словами політика, на повне виконання Програми видання, доставки і збереження навчальної літератури школа потребувала у 2009 році 489,4 млн. грн. «В Держбюджеті від цієї суми залишилося 164,5 млн. грн., з яких 20% держава не надала зовсім. Тобто, в підсумку, у 2009 році було профінансовано лише четверту частину від потреб освітньої галузі в цій сфері», – зауважила Л.ОРОБЕЦЬ. Утім, на її думку, ситуація в 2010 році може бути ще гіршою.

«Держбюджету-2010 ще немає взагалі, проте є борги перед книговидавцями помножені на коефіцієнт інфляції. Якщо цьогоріч школа отримувала підручники до листопада-грудня, то в наступному році їх, хіба що, покладуть під новорічну ялинку. Але тільки кожному четвертому. За особливі успіхи в оволодінні знаннями без навчальної літератури», – наголосила вона.