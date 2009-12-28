Литвин боїться, що «ми ще десять років будемо виходи з кризи»

Кандидат в президенти, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що через неадекватну зовнішню політику Україна втрачає багато можливостей для свого розвитку.

Про це він заявив сьогодні, перебуваючи з робочою поїздкою на Дніпропетровщині, повідомили УНІАН в прес-службі В.ЛИТВИНА.

«Неадекватна зовнішня політика призводить до того, що Україна втрачає третину своїх можливостей. Без спільних зусиль з країнами-сусідами ми ще десять років будемо виходи з кризи», - сказав В.ЛИТВИН. За його словами, використовувати можливості співпраці на пострадянському просторі необхідно в першу чергу у літакобудуванні, космічній сфері, у агропромисловому комплексі, машинобудуванні, хімічній та металургійній галузях. Він в чергове висловив впевненість, що Україна повинна брати участь в Єдиному Економічному Просторі, який починає реалізовуватися з 1 січня 2010 року. В.ЛИТВИН коментуючи питання щодо формування ЄЕП без участі України, зауважив, що «ніхто не буде чекати, поки українські політики і українська влада завершать «розбірки» і приймуть правильне рішення».

За його словами, зовнішню політику необхідно формувати на основі економічного прагматизму, без жодних політичних підтекстів. Насамперед, переконаний В.ЛИТВИН, на перше місце належить поставити економічні інтереси України, втім, як і потреби наших партнерів.

«Вигідна співпраця на пострадянському просторі, в свою чергу, дозволить нам привнести спокій в Україну - з огляду на наше спільне минуле, з огляду на спільну віру, з огляду на переплетіння людських доль», - переконаний В.ЛИТВИН.