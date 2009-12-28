Кравчук вважає можливою домовленість Ющенка і Януковича

Екс-президент України Леонід КРАВЧУК вважає справжньою угоду між Віктором ЮЩЕНКОМ та Віктором ЯНУКОВИЧЕМ щодо їх спільних дій у другому турі президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КРАВЧУК заявив у прямому ефірі телеканалу РТБ Рівненської облдержтелерадіокомпанії.

Відповідаючи на запитання телеглядача, Л.КРАВЧУК показав перед телекамерою текст угоди, і зазначив, що її зміст дуже співпадає з тими діями і намірами, які демонстрував в останні роки В.ЮЩЕНКО, зокрема, щодо зближення з Партією регіонів та намірів створення широкої коаліції.

Л.КРАВЧУК наголосив, що у цьому зв’язку його дуже тривожить інше – нібито заклик В.ЮЩЕНКА «не голосувати у другому турі ні за кого, якщо до нього вийдуть ЯНУКОВИЧ і ТИМОШЕНКО». На думку Л.КРАВЧУКА, це означає, що західна Україна не дасть голоси для того кандидата, який проводить європейський курс. А такий курс, на його думку, проводить Юлія ТИМОШЕНКО. Тому, вважає екс-президент, «треба дати можливість відстояти курс тому, хто може це, хто має реальні для цього можливості, хто має імідж». Л.КРАВЧУК підкреслив, що «не можна більше жартувати з політичним курсом держави».

Л.КРАВЧУК побував на Рівненщині у той же день, що й прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, яка відкрила новозбудовану другу чергу онкодиспансера в обласному центрі. Крім телеефіру, він також зустрівся з виборцями міста Дубно, дав прес-конференцію для місцевих ЗМІ та виступив у прямому ефірі «Радіо Трек».

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня екс-керівник департаменту Секретаріату Президента України Я.КОЗАЧОК заявив, що лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ та чинний Президент України В.ЮЩЕНКО підписали конфіденційну угоду про взаємодію під час виборчої кампанії.

У Партії регіонів, “Нашій Україні” і Секретаріаті Президента спростували цю заяву.

Довідка УНІАН. Л.КРАВЧУК є довіреною особою кандидата у президенти Ю.ТИМОШЕНКО в єдиному загальнодержавному виборчому окрузі.