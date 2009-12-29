Асадчев не виключає балотування в мери Києва

Голова Полтавської обласної держадміністрації Валерій АСАДЧЕВ не виключає можливості балотуватися в мери Києва.

Про це він заявив на прес-конференції в Кременчуку.

За його словами, остаточне рішення він зможе ухвалити тільки після виборів Президента України на початку 2010 року.

«Якщо до влади прийдуть демократичні сили, то я не виключаю, що балотуватимуся. Мені за Київ сьогодні боляче. Якщо до влади прийдуть не демократичні сили, то мера напевне призначатимуть. Вони як у старі часи зроблять його вибори формальністю і самі призначать мера», - сказав В.АСАДЧЕВ.

Нагадаємо, весною 2006 року народний депутат України, голова Київською міськорганізації УНП В.АСАДЧЕВ був кандидатом у мери Києва від блоку Ю.КОСТЕНКА і І.ПЛЮЩА.

26 травня 2006 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив головою Полтавської обласної державної адміністрації В.АСАДЧЕВА, звільнивши Степана БУЛЬБУ.