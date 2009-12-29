Тимошенко знайшла «виправдання» для Луценка

Кандидат на пост Президента, чинний прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає виправданою участь міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА в агітаційній кампанії на її користь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила напередодні в ефірі телеканалу ICTV.

"Він (ЛУЦЕНКО) дуже добре знає, як міністр внутрішніх справ, скільки справ він відкрив і скільки справ закрила Генеральна прокуратура за дорученням так званого лідера опозиції, саме тієї людини, яка і управляє Генеральною прокуратурою де-факто, не де-юре", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому глава уряду наголосила, що Ю.ЛУЦЕНКО перебуває у відпустці. "Він знає, що це - остання барикада, за якою, якщо повернеться до влади минуле, то шансів у України будувати чесне життя просто не залишиться. Тому він пішов, як громадянин України, як політик, як лідер політичної сили "Народна самооборона", поклавши заяву про відпустку, він відійшов від роботи", - пояснила прем’єр.