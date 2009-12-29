Тимошенко сьогодні збирається гуляти Львовом
10:28, 29 грудня 2009Політика
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Після того, як запустить цілодобову воду
Сьогодні у Львові з робочою поїздкою чекають прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облдержадміністрації, Ю.ТИМОШЕНКО прибуде до Львова близько 15.00. Вона планує відвідати Львівський автобусний завод, а також взяти участь у запуску цілодобового водопостачання Львова.
Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО прогуляється містом, відвідає львівський новорічний ярмарок та поспілкується зі ЗМІ, інформує прес-служба ОДА.
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