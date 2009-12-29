Чи взаємодіють команди Ющенка і Януковича (думки експертів)

Політичні експерти вважають вірогідною домовленість між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ про співпрацю під час виборчої кампанії і після президентських виборів.

Як сказав у коментарі сайту “Політична думка” політолог Олексій ГАРАНЬ, “домовленості між Партією регіонів та Банковою є. Звичайно, є синхронність дій Партії регіонів і Банкової. Чи є вона формалізована, чи ні, невідомо, але вона є”.

За словами експерта, “основна критика від ЮЩЕНКА скерована на ТИМОШЕНКО, і він сам в цьому зізнається, що вона його головний опонент”. На думку О.ГАРАНЯ, “розрахунок полягає у тому, що після виборів буде створено нову коаліцію між «Нашою Україною» та Партією регіонів”.

Якщо говорити про можливість призначення ЮЩЕНКА прем`єром після виборів, - зауважив політолог, - я певен, що це утопія. Навряд чи існує така домовленість, тому я і не впевнений, що такий документ був підписаний. Але я певен, що обидві сторони розглядають можливість співпраці цих двох політичних сил. Можливо, без групи В`ячеслава КИРИЛЕНКА. Такий варіант розглядається обидвома сторонами. Неформально «регіонали» у приватних розмовах підтверджують такі плани, тобто вони намагатимуться перетягти на свій бік «Нашу Україну» і Блок Литвина”.

Як вважає заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, є певна логіка подій, яка вказує на те, що підписання угоди між В.ЮЩЕНКОМ і В.ЯНУКОВИЧЕМ - правда. “ЮЩЕНКО постійно критикує ТИМОШЕНКО і не критикує ЯНУКОВИЧА. По друге, за логікою ЯНУКОВИЧА, йому реально найбільш вигідно домовлятися з лідерами, які мають вплив на 20-30 депутатів у парламенті. Тому у нього є сенс, бо домовлятися з ЯЦЕНЮКОМ чи ТІГІПКОМ про це не можна”, - зауважив він.

Також, додав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, “не треба забувати, що окрім ЮЩЕНКА цього прагне і його команда, яка має свої бізнес-інтереси і хотіла б мати продовження своїх справ після поразки ЮЩЕНКА. У них є спільний ворог і є спільні інтереси, тому це виглядає логічно”.

Як зауважив директор Центру соціальних досліджень Андрій ЄРМОЛАЄВ, “укладення таємних протоколів, угод більше притаманне “помаранчевій” команді. В усякому разі, чуток про взаємні зобов`язання було більше, ніж достатньо”. Тому, на думку експерта, угода між “помаранчевими” і “синіми”, більшою мірою інформаційна технологія, ніж правда.

А.ЄРМОЛАЄВ пояснив, що “по-перше, такий документ не має жодного сенсу, оскільки це конкуруючі сили і такий документ швидше буде компрометувати. Навряд чи така угода можлива, бо з моменту підписання вони перетворюються на компромат”. “Домовлятися про схему, яка може не лише дискредитувати, а й призвести до кризи - абсурд. Це швидше турбує ТИМОШЕНКО. Інша річ, що все це виглядає як добра технологія, яка діє на підсвідомість. На неї можна накласти будь-яку ситуацію. Зокрема, заяву ЮЩЕНКА про те, що Україна швидко отримає українського прем`єра. Він просто почав філософствувати про те, що потрібен патріот, але це не має відношення до якихось угод”, - зазначив він.

Директор Центру політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО не виключає можливості взаємодії між командами В.ЮЩЕНКА та В.ЯНУКОВИЧА, “тому що є спільний конкурент і ворог в особі ТИМОШЕНКО. Але до інформації про укладену угоду я ставлюся критично. Я не зовсім вірю в його справжність. Просто документ такого змісту не може тримати у себе апаратчик третього рівня. Насправді це дуже конфіденційна інформація, яку можуть тримати у себе лише перші особи і їхні довірені особи. У ЮЩЕНКА такі документи можуть мати лише ті особи, які вели переговори з «регіоналами». Це УЛЬЯНЧЕНКО, БЕЗСМЕРТНИЙ та інші”.

Крім того, на думку В.ФЕСЕНКА, “безглуздо з боку «регіоналів» пропонувати ЮЩЕНКОВІ посаду прем`єра, бо він насправді не матиме впливу на свою фракцію у парламенті після виборів ще більше, ніж зараз. Тому у “регіоналів” не буде можливості створити коаліцію за участі “НУ-НС”.

Стосовно заяв Президента про те, що невдовзі Україна матиме українського прем`єра, то “ЮЩЕНКО багато чого говорить. Але не все треба сприймати. Він просто таким чином допікає ТИМОШЕНКО і піарить себе. Ілюзію, що він може стати прем`єр-міністром, вселяють у нього члени його команди. Я не виключаю, що переговори про це можуть відбуватися між командами ЯНУКОВИЧА і ЮЩЕНКА, але я не вірю в результативність такого варіанту”, - додав політолог.

У свою чергу, політичний експерт Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ наголосив, що не може коментувати автентичність цього документа, це мають робити правоохоронні структури. На його думку, “там буде зацікавленість і з боку Генпрокуратури, і Міністерства внутрішніх справ. Треба перевірити. Але очевидним і таким, що впадає в око усім є певна синхронність дій штабів ЯНУКОВИЧА і ЮЩЕНКА. Вони не критикують один одного, але одночасно і регулярно критикують ТИМОШЕНКО. З цієї точки зору можна говорити про тісну співпрацю, але чи вона задокументована, то це вже я не знаю”.

“Віктор ЮЩЕНКО, до речі, сам пояснив, чому він не критикує ЯНУКОВИЧА, бо він насамперед бажає вийти з ЯНУКОВИЧЕМ до другого туру і там вже його критикувати. Але всі розуміють, що йому не вдасться вийти до другого туру, тому його пояснення виглядає нелогічним”, - сказав Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ.

Політичний експерт Володимир ЦИБУЛЬКО не вірить у підписання такої угоди, “але синхронізованість дій ЯНУКОВИЧА і ЮЩЕНКА очевидна. Формування одного ворога, одного опонента зробило їх союзниками. Фактиично, наявність сильного опонента в особі ТИМОШЕНКО зробила їх у людській уяві януковицько-ющенківським союзом уже давно”.

При цьому він назвав дивною “позицію ЮЩЕНКА до ТИМОШЕНКО як до найбільшого ворога. Вона ірраціональна і дуже схожа за своєю природою на ненависть Президента РФ до ЮЩЕНКА. Ну не може созник по Майдану так поводитися стосовно до ТИМОШЕНКО! Я не вірю в те, що твій союзник по Майдану може бути більшим злом для тебе, ніж той, проти кого ти стояв! Це абсурд. Але така українська політика - альянси, мезальянси. Вона називається: “проти кого будемо зараз дружити”.

Як відомо, минулого тижня у ЗМІ з`явилася інформація про підписання між В.ЮЩЕНКОМ та В.ЯНУКОВИЧЕМ угоди, згідно якою чинному главі державі обіцяна посада прем`єра. Відповідний документ оприлюднив колишній заступник керівника Головної служби з внутрішньополітичних питань та регіонального розвитку Секретаріату Президента Ярослав КОЗАЧОК. Угода також зобов`язує підписантів уникати взаємної критики та використати усі можливості для підтримки В.ЯНУКОВИЧА у другому турі.