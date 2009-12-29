У БЮТ вимагають відібрати ліцензію у Wizz Air

Народний депутат від БЮТ, член Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Святослав ОЛІЙНИК звернувся до Державної авіаційної адміністрації і Міністерства транспорту і зв`язку України з вимогою про анулювання ліцензії авіакомпанії «Wizz Air» на надання послуг з перевезення пасажирів повітряним транспортом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі С.ОЛІЙНИКА.

Депутат також вимагає затримати на території України літаки, що належать авіакомпанії «Wizz Air», з метою забезпечення можливості відшкодування завданих громадянам збитків у разі подання ними цивільних позовів до суду.

Свої вимоги С.ОЛІЙНИК пояснює необхідністю адекватної реакції української влади на інцидент, що стався 18 грудня 2009 року в аеропорту «Luton» з пасажирами рейсу Лондон - Київ авіакомпанії «Wizz Air».

«Вищезазначений рейс був затриманий, а після того, як пасажирів допустили в літак, - було оголошено про скасування рейсу. При цьому пасажирів вигнали з літака за допомогою поліції, собак і газових спецзасобів, після чого туди провели інших пасажирів і він вилетів до Познані» - пише депутат.

«Крім того, українські громадяни залишилися фактично покинутими в чужій країні без надання інформації про причини скасування рейсу, забезпечення можливості добратися додому, надання готелю і харчування. Такі дії авіакомпанії є проявом безпрецедентної неповаги до громадян України з боку іноземної компанії», - заявив народний депутат.

С.ОЛІЙНИК вважає, що інформація про неналежне ставлення до громадян України з боку співробітників компанії «Wizz Air» підлягає ретельній перевірці і вжиттю належних заходів реагування на грубе порушення прав пасажирів. Також, на його думку, необхідно забезпечити можливість поновлення порушених прав українських громадян і недопущення подібних ситуацій в майбутньому.

Депутат також звернувся до міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА з проханням провести належну перевірку зазначеного інциденту.

Як повідомлялося, П.ПОРОШЕНКО звернувся до Міністерства транспорту і зв`язку з вимогою вжити заходів з вирішення претензій українських пасажирів рейсу "Лондон - Київ" до «Wizz Air». МЗС також повідомляв, що з моменту виникнення проблем у українських пасажирів рейсів авіакомпанії «Wizz Air» П.ПОРОШЕНКО оперативно доручив МЗС узяти ситуацію на постійний контроль.

У свою чергу авіакомпанія Wizz Air пояснила скасування 18 грудня рейсу із Лондона до Києва та затримку інших рейсів несприятливими погодними умовами, зазначаючи, що аналогічна ситуація і в інших авіакомпаніях.

Авіакомпанія Wizz Air вважає, що "скандал, який мав місце в інформаційному просторі, було організовано з метою перешкодити подальшому розвитку й посиленню Wizz Air на українському ринку, що стало серйозною загрозою для деяких місцевих конкурентів».

Довідка УНІАН. Wizz Air стала першою в Україні low-cost (низькобюджетною) авіакомпанією, почала роботу влітку 2008 р.