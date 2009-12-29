Тимошенко каже, що наступного року армія одержить ще більше грошей

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що обсяги фінансування української армії будуть зростати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на підсумковій прес-конференції у Києві.

"Збільшення (фінансування армії – УНІАН) є, і це збільшення буде продовжуватися", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, у 2009 році видатки на сферу оборони і безпеки перевищили рівень попередніх років. "У 2010 році ми запланували ще більші показники", - зазначила вона.

Прем`єр навела приклад, що у 2008 році видатки на грошове забезпечення ЗСУ становили 2,155 млрд. грн., а в 2009 році - 2,187 млрд. грн. "Це більше, ніж навіть у докризовий рік. Нічого не знижувалося, усе фінансується. І все робиться так, як мусить робити країна для армії, у тому числі середньомісячне грошове забезпечення військовослужбовців також поступово збільшується. Незважаючи на кризу, ми потрошку прирощуємо ці цифри", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, головним досягненням уряду у розвитку армії є започаткування нової програми переозброєння Збройних сил України. "Ми започаткували велику програму фінансування переозброєння армії. Ми мали на 2009 рік обсяг фінансування значне більший, ніж у всі попередні роки. І будемо це так само і тримати", - запевнила вона.

"Тому коли нас зараз за армію хтось із лідерів нації "смикає", хай вивчає бухгалтерію, цифри і дивиться, що в кризу можна було зовсім провалити фінансування, а ми посилили і зміцнили", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.