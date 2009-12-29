Тимошенко: боротьба з корупцією перетворилася на суцільну корупцію

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що заміна всього прокурорського складу по вертикалі дозволить розпочати справжню боротьбу з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на підсумковій прес-конференції.

«Сьогодні боротьба з корупцією, яка мусить робитися через Генеральну прокуратуру, перетворилася на суцільну корупцію в одній корпорації, збираються гроші по вертикалям і горизонталям. І тому як тільки пройдуть президентські вибори, перше, що зробить новий Президент – це повна заміна керівництва Генеральної прокуратури», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду також вважає за доцільне здійснити повну заміну керівництва по вертикалі Генеральної прокуратури. «Крім того, і по вертикалі треба ставити молодих, досвідчених, чесних людей, які хочуть Україну бачити не гніздом корупціонерів, до яких, до речі, сьогодні відноситься і значна частина кандидатів у Президенти, а хочуть бачити Україну чистою від корупції», - пояснила вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, зараз на рівні парламенту та чільного Президента відбувається саботаж дій уряду з посилення боротьби з корупцією. Вона нагадала, що уряд направив до Верховної Ради пакет антикорупційних законів, які повинні були набути чинності з 1 січня 2010 року. «Так що ви думаєте зробили? Після того, як закон був прийнятий, зараз перенесли терміни його введення на невизначений час. От реальність нашого життя. Хто голосував? Подивіться поіменно – це було три дні тому – крім нашої фракції, голосували всі за перенесення виконання цього закону», - наголосила прем’єр.