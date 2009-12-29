Тимошенко каже, що в неї правдива декларація про доходи

Тимошенко заявляє, що її податкова декларація відображає реальний обсяг її видатків та доходів

Кандидат на пост Президента, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що її податкова декларація відображає реальний обсяг її видатків та доходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на підсумковій прес-конференції, відповідаючи на запитання, чому у її декларації немає даних про видатки на оренду житлового будинку.

«У нас сьогодні можна спокійно кожному кандидату в Президенти, якщо щось в декларації не так, звернутися до суду і отримати судове рішення. Я за свою декларацію, яку подала до ЦВК, за кожну цифру буду відповідати. Якщо є сумніви – суд, прокуратура і ми звітуємо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду переконана, що якби у її декларації наводилися недостовірні дані, то всі її конкуренти на президентських виборах вже давно б звернулися до суду.

«Я пропоную вам читати декларацію і дивитися на ті цифри. До тієї декларації мені нема чого додати. «Жареного» нічого – межгірь, безрадичів, інших речей ви в моїй декларації не знайдете - не тому що я їх туди не вписала, а тому що їх у мене немає. Будучи прем’єр-міністром, ні я, ні моя родина жодного шматка державної землі, так як це зробив ЯНУКОВИЧ, так як, наприклад, це у нашого Президента в декларації 13 гектарів київської землі з’явилося, у мене такого немає у власності, а не в декларації», - наголосила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також додала, що її родина також не скористалася її службовим становищем для придбання у приватну власність землі чи іншого майна.

«Я вважаю, що якщо будь-який політик доторкнувся до державної власності, він просто морального права не має балотуватися на посаду Президента, він не має морального права претендувати на будь-яку міністерську посаду та перебувати на будь-якій посаді», - додала прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, згідно з оприлюдненою на сайті ЦВК декларацією, глава уряду у 2008 році мала єдине джерело доходу – заробітну плату (386 тис. 170,42 грн.). Крім того, відповідно до документу, прем`єр-міністр не має ні квартири, ні будинку, ані рахунку в банку.