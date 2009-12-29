Ющенко вимагає у Тимошенко 266,5 мільйона на армію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО виділити 266,5 млн. грн. на фінансування Збройних сил України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, з такою вимогою В.ЮЩЕНКО звернувся до керівника уряду за підсумками наради з керівництвом Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних сил України.

В.ЮЩЕНКО констатує, що виконання бюджету поточного року щодо фінансування потреб армії є надкритичним і неприпустимим.

З огляду на це, глава держави вимагає від прем’єр-міністра невідкладно виділити фінансування для забезпечення ряду нагальних потреб ЗСУ, зокрема, на утримання особового складу строкової служби (харчування - 30,0 млн. грн.; речове майно - 40,2 млн. грн.; лазне-пральне - 12,5 млн. грн.; медичне забезпечення - 5,5 млн. грн.; перевезення - 3,8 млн. грн.; грошове забезпечення - 27,6 млн. грн.; оплата оренди житлових приміщень - 12,3 млн. грн.).

Також Президент вимагає профінансувати участь України у міжнародних миротворчих операціях та вирішення інших невідкладних завдань, в тому числі захист важливих державних об`єктів.