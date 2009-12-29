Намір Львівської облради судитися здивував Тимошенко

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зазначає, що Львівська область у 2009 році отримала рекордний розмір фінансування з державного бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу у Львові, коментуючи заяву голови Львівської обласної ради Мирослава СЕНИКА.

«Львівська область, я думаю, що це підтвердить голова адміністрації й мер Львова, за весь час від уряду й центрального бюджету отримала рекордний обсяг фінансування. Такого ніколи не було», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу голова облдержадміністрації Микола КМІТЬ підтвердив, що фінансування дійсно було збільшено, проте точну суму не назвав, пославшись на те, що остаточні дані будуть найближчими днями.

При цьому мер Львова Андрій САДОВИЙ повідомив, що цього року Львів отримав 330 млн. грн., тоді як минулого року - 40 млн. грн.

Ю.ТИМОШЕНКО також не виключила, що заява М.СЕНИКА могла бути викликана політичним протистоянням. «Я хотіла б, щоб ми зараз усю політику й усі політичні протистояння відклали в сторону», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 грудня, М.СЕНИК заявив, що угода між Кабінетом міністрів України та Львівською областю щодо регіонального розвитку Львівської області практично не виконується в частині фінансування з державного бюджету.

«Недофінансовано всі напрямки угоди. В повному обсязі профінансовано лише пункт угоди про цілодобове водопостачання Львова», - підкреслив він.

М.СЕНИК зазначив, що угода в частині фінансування місцевих бюджетів виконується на 80%.

Він також заявив, що Львівська область готова звернутися з позовом до суду через невиконання даної угоди.

Угоду було підписано 25 червня 2009 року. Відповідно до тексту документа, на наступні 5 років угода передбачає виділення понад 4 млрд. грн. на розвиток Львівської області.