Луценко про Тимошенко, авторитаризм, хаос та мури на Заході

Лідер «Народної самооборони», міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО категорично спростовує інформацію представників окремих політичних сил, які стверджують, що Україні загрожуватиме авторитаризм, якщо лідер БЮТ, чинний прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО стане Президентом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Хмельницькому.

«Не думаю, що ТИМОШЕНКО хоч на йоту порушить діючу українську конституцію та закони. Впевнений у тому, що у нас збережеться демократія, розподіл влади, парламентський принцип призначення членів Кабінету міністрів. Проте впевнений, що такого хаосу як зараз не буде», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Разом з тим, торкаючись теми зовнішньої політики України, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Європейський Союз навряд чи відчинить нам двері, якщо ми будемо орієнтуватися лише на Москву».

Він наголосив, що зовнішньополітичний курс Ю.ТИМОШЕНКО не є протиросійським – «він є проєвропейським». Однак для цього, переконаний Ю.ЛУЦЕНКО, «необхідно терміново ламати мури на нашому західному кордоні».