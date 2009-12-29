Івченко відкидає звинувачення Тимошенко

Колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій ІВЧЕНКО спростовує звинувачення прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в здачі газотранспортної системи (ГТС) і підземних газових сховищ (ПСГ) України в оренду компанії RosUkrEnergo (Швейцарія) на 25 років.

Про це О.ІВЧЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Контракт на 25 років було справді підписаний, але не мною і не в 2005 році. Контракт на 25 років підписано в Києві 29 липня 2004 року. Підписанти – голова правління НАК «Нафтогаз України» БОЙКО Юрій Анатолійович і представник компанії RosUkrEnergo Вольфганг ПУТЧЕК», – заявив він, демонструючи копію контракту журналістам.

При цьому О.ІВЧЕНКО додав, що «в липні 2004 року ІВЧЕНКОМ в «Нафтогазі» і не пахло. Як ви знаєте, я був призначений в «Нафтогаз» головою правління 3 березня 2005 року».

«Нинішня заява ТИМОШЕНКО зумовлена нічим іншим, як політичною доцільністю і політичною технологією. Оскільки минулої суботи ми провели Форум українських націоналістів (О.ІВЧЕНКО є головою Конгресу українських націоналістів – УНІАН), де висловили підтримку кандидатові в Президенти Віктору ЮЩЕНКУ, а не Юлії ТИМОШЕНКО», – заявив О.ІВЧЕНКО.

Також екс-глава «Нафтогазу» відзначив, що підписані 19 січня 2009 року Ю.ТИМОШЕНКО газові контракти – це «свідома зрада національних інтересів України задля здачі газотранспортної системи України, заради банкрутства «Нафтогазу» і заради політичних дивідендів».

«Цим контрактом від 19 січня закладено абсолютно пряму здачу без бою і безболісно газотранспортної системи України, і не тільки газотранспортної системи України, Російській Федерації», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що за часів управління НАК «Нафтогаз України» О.ІВЧЕНКОМ «на 25 років в оренду RosUkrEnergo було здано газотранспортну систему і газові сховища України». «Всі контракти було підписано з правом перегляду ціни на транзит і на зберігання газу у газосховищах двічі на 25 років», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, такі контракти її уряд анулював, «виграно суди, і більше ніхто своїми довгими і брудними руками, попри політичні прикрашання, не одержить можливості в тіні приватизовувати газотранспортну систему України на 25 років».

«Це відбулося вже після помаранчевої революції за повного заступництва всіх лідерів держави. І тому що я досить голосно про це заявила, зокрема й це вплинуло на звільнення мене з посади прем`єра», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Доки я працюю у владі чи в опозиції, я нікому не дам здійснити замах на ГТС або на газові сховища України», – додала вона.