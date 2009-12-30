Українські телеканали втратили інтерес до політики

У грудні провідні телеканали України приділяли чи не найменше за останні п’ять років уваги висвітленню політичних новин.

Про це йдеться у презентованих на прес-конференції в УНІАН результатах проведення контент-аналізу телевізійних новин на провідних українських телеканалах за грудень 2009 року. Дослідження проводиться науковим колективом Академії української преси та Інститутом соціології НАН України за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” в рамках проекту “Моніторинг політичних новин”.

Як зазначила науковий керівник проекту Наталя КОСТЕНКО, висвітлення ходу президентської виборчої кампанії нині відбувається в “режимі економії”.

“Увага до політичних новин в Україні чи не найменша за останні п’ять років”, - констатувала вона, коментуючи результати дослідження.

Моніторинг засвідчив, що рейтинг уваги очолюють Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО. Водночас лідери рейтингу частіше стають об’єктом іронічних та негативних оцінок в ЗМІ, зазначають автори дослідження.

За даними моніторингу, політичним новинам другий місяць поспіль найбільше віддає перевагу телеканал ICTV (40%), тоді як на “1+1” та на ТРК “Україна” їх в 2,4 рази менше – по 17%.

Про діяльність Президента йдеться в 11% повідомлень (в листопаді 10%), про діяльність прем’єр-міністра у 10% (9% у листопаді), а лідеру опозиції В.ЯНУКОВИЧУ було присвячено 2% повідомлень як у грудні, так і в листопаді.

Негативні та сумнівні оцінки найчастіше лунали на адресу Верховного Суду (40% у повідомленнях про нього), Генеральної прокуратури (33%) та Кабінету міністрів (23%). Водночас правляча коаліція згадувалася виключно в негативному контексті.

Також значна увага в новинах у грудні приділялася Партії регіонів (8%) і БЮТ (3%).

Рейтинг інтересу новинних програм до кандидатів у президенти два місяці очолюють В.ЮЩЕНКО (17% в грудні та 18% в листопаді) і Ю.ТИМОШЕНКО (17% та 16%, відповідно). Про В.ЯНУКОВИЧА говорилося у 10% повідомлень в грудні та 8% в листопаді; про Володимира ЛИТВИНА згадувалося у 8% повідомлень у грудня і 4% у листопаді; Арсенія ЯЦЕНЮКА – 3% та 4% відповідно; майже такий самий показник має й Сергій ТІГІПКО – 4% і 3%.

Дослідження проводилося упродовж листопада-грудня 2009 року методом контент-аналізу аудіовізуальної інформації. Загалом моніторингом було охоплено 74 випусків новин телеканалів “1+1”, “Інтер”, “Новий канал”, ICTV, СТБ, ТРК “Україна” та Першого національного, які містили 991 повідомлення. Коефіцієнт надійності методики становить 85-95%.