Литвин розібрався в собі у 2006-му

Кандидат у Президенти України, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН запевняє, що не балотуватиметься в народні депутати третій термін підряд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на Першому національному телеканалі в програмі «Українська рулетка».

В.ЛИТВИН нагадав, що вніс до Верховної Ради законопроект, яким передбачається, що народними депутатами можна бути не більш ніж два терміни поспіль. На уточнююче запитання, чи буде для В.ЛИТВИНА наступний парламент, якщо його туди оберуть, останнім, він відповів: «Так».

В.ЛИТВИН зазначив, що запропонував цю ідею, «виходячи з власного досвіду». «Коли в 2006 році я зазнав поразки (йдеться про парламентські вибори – УНІАН), то для мене це був величезний урок. Я не той ЛИТВИН, що був у 2006 році, бо, насамперед, я розібрався в собі і дав собі найжорсткіші оцінки», - наголосив він.

В.ЛИТВИН підкреслив, що «це не просто новація, не просто намагання сподобатись». Він переконаний, що такий механізм має бути впроваджений в Україні.