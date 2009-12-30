Медведєв привітав Ющенка з наступаючим

Та нагадав про довгострокові інтереси

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ привітав Президента України Віктора ЮЩЕНКА з наступаючим Новим роком. Поздоровлення російського лідера оприлюднене на його офіційному сайті. "Конструктивна взаємовигідна співпраця між нашими країнами у дусі багатовікових традицій дружби відповідає довгостроковим інтересам народів Росії і України", - йдеться у поздоровленні Д.МЕДВЕДЄВА.

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