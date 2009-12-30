Медведєв привітав Ющенка з наступаючим
12:54, 30 грудня 2009Політика
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Та нагадав про довгострокові інтереси
Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ привітав Президента України Віктора ЮЩЕНКА з наступаючим Новим роком.
Поздоровлення російського лідера оприлюднене на його офіційному сайті.
"Конструктивна взаємовигідна співпраця між нашими країнами у дусі багатовікових традицій дружби відповідає довгостроковим інтересам народів Росії і України", - йдеться у поздоровленні Д.МЕДВЕДЄВА.
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