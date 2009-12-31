Литвин боїться, що на роботу доведеться оформляти покійників

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН не підтримує ініціативи щодо підвищення в Україні пенсійного віку.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів щодо моживості підняття пенсійного віку, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

В.ЛИТВИН запевнив, що не допустить реалізації таких пропозицій на законодавчому рівні. «Щоб ввести підвищений пенсійний вік, треба переступити через мене. Через мене ніхто не переступить», - сказав голова ВР.

Він пояснив, що в Україні сьогодні надзвичайно високий рівень захворюваності на серцево-судинні та онкологічні захворювання при низькому середньому рівні життя, який, зокрема, складає 62 роки для чоловіків, і тому підвищення пенсійного віку є «абсурдним». «Якщо пенсійний вік буде підвищено до 65 років, так що, ми будемо на роботу оформляти людей з кладовищ?» - запитав В.ЛИТВИН.

Він нагадав, що на збільшенні пенсійного віку в Україні наполягають міжнародні фінансові інституції. У цьому контексті В.ЛИТВИН назвав невипадковим той факт, що уряд досі не подав до парламенту бюджет на наступний рік, «прикриваючись різного роду відмовками».

«Головна причина полягає в тому, що, зокрема, Міжнародний валютний фонд вимагає подати так званий реальний бюджет з урахуванням необхідності виконання усіх умов, щодо яких підписалися у відповідному меморандумі Президент України, прем’єр-міністр України, голова Національного банку і виконувач обов´язків Міністра фінансів. От тепер хай народу скажуть, за що вони підписалися», - зазначив спікер.

При цьому В.ЛИТВИН додав, що керівники держави, підписуючи цей документ, не збиралися нічого виконувати до виборів, тому «тепер і не хочуть подавати бюджет».