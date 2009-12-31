Рівненський губернатор вважає, що уряд - банкрут

Рівненщина на кінець року отримала проблему у вигляді блокування рахунків органів місцевої влади у відділеннях казначейства. Про це заявив голова Рівненської облдержадміністрації Віктор Матчук в ефірі телеканалу «Рівне-1» .

«Станом на 28 грудня по Рівненській області чекали проплати по платіжних документах на суму 35,5 млн. грн., станом на 29 грудня – 51 млн. грн., і якщо така невтішна динаміка зберігатиметься і

надалі, то вже через два дні область матиме «непроплат» на близько 100 млн. грн.», - цитує Матчука офіційний сайт кандидата в Президенти Ющенка. За словами керівника області, це проблемне питання піднімалося 28 грудня під час перебування в області глави уряду Юлії Тимошенко, але позитивного результату немає.

«Реально у державному бюджеті коштів на сьогодні немає. Якщо називати речі своїми іменами, то уряд сьогодні – банкрут, - констатував керівник Рівненщини. - Казначейство – це каса уряду.

Якщо ви маєте рахунок у банку, на тому рахунку є кошти, і ви приходите в банк і кажете: проплатіть таку-то суму, а банк її не проплачує, – такий банк ми називаємо банкрутом. Відповідно,

сьогодні про уряд можна говорити так».

«Якщо ми не зможемо розрахуватися, тоді це буде означати, що значна частина тих людей, які сьогодні на об’єктах працюють у дві зміни, завтра не отримають за це заробітної платні», – підсумував

Матчук.