Тимошенко: вже дуже скоро Україна стане лідером Європи

Тимошенко привітала українців з Новим роком

Київ. 31 грудня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала українців з Новим роком і подякувала їм за спільну роботу, за розуміння і мужність.

Як повідомляється на її офіційному сайті, Ю.ТИМОШЕНКО наголосила: "Рік, що минає, був для України найскладнішим за всі часи незалежності тільки тому, що світ нав’язав нам кризу. Кожна людина, кожне підприємство та й уряд важко переживали цей світовий стрес. Але ми разом з вами вистояли, ми не зламалися під ударами кризи”.

Тож прем’єр подякувала усім за спільну роботу, розуміння та мужність. “Я пишаюся вами і зроблю все для того, щоб жити вам стало краще і спокійніше”, - йдеться у вітанні.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що у 2009 році уряд вчасно виплатив усі пенсії та заробітні плати, не допустив дефолту України, також було націоналізовано приватні банки-банкрути, а громадянам повернуто депозити.

Крім того, підкреслила прем’єр, вдалося підготуватися до Євро-2012, побудувати найбільшу у Європі Дністровську гідроакумулюючу електростанцію, яка удвічі більша за ДніпроГЕС, витягнути з десятилітнього банкрутства авіабудівну галузь та випустити в небо новий літак Ан-148.

Також, наголосила Ю.ТИМОШЕНКО, за цей рік не було закрито жодної шахти, а, навпаки розбудовували їх. “Не дали забрати у країни жодного стратегічного підприємства, повернули державі потужні родовища нафти та газу і підготувались до їх видобутку", - перерахувула прем’єр.

Крім того, вона наголосила, що вперше за 18 років за державний кошт почали видаватися квартири людям, які стояли в черзі по 20-30 років, і саме цього року в Україні народилася рекордна кількість немовлят за всі часи незалежності.

Звертаючись до співгромадян, прем’єр заявила, що Україною варто пишатися. “Наша свята земля об‘єднує всіх нас, і нам під силу зсунути гори, тільки б трішки миру та спокою. І він прийде. Тому я ні на мить не сумніваюся в тому, що вже дуже скоро Україна стане лідером і окрасою Європи”, - упевнена Ю.ТИМОШЕНКО.