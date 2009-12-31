Вийшла книжка про сто чоловіків Юлії Тимошенко

Нова книжка Сергія Руденка «Чоловіки Юлії Тимошенко» побачила світ у київському видавництві «Самміт-Книга» .

У новій роботі публіциста зібрана інформація про понад 100 чоловіків, які вплинули на життя Юлії Тимошенко.

«У цьому списку є президенти, прокурори, судді, кохані чоловіки, адвокати, друзі та опоненти. Усі ті, без кого Юлія Володимирівна не відбулася б. Це - короткі розповіді про тих, хто свідомо чи ні, але впливав на долю Тимошенко», - розповідає Сергій Руденко. За його словами, він намагався позбутися зайвої емоційності. «У книзі я робив акцент на фактах. Дати, епізоди, цитати, описані ситуації, як на мене, дають уявлення про тих, хто вів Тимошенко до вершини влади», - каже журналіст.

Директор видавництва «Самміт-Книга» Ігор Степурін наголошує, що «Чоловіки Юлії Тимошенко» це – виключно комерційний проект. «Ми сподіваємось, що ця книжка Сергія Руденка, як і попередні – «Вся президентська рать», «Вся Юліна рать», «Вся прем’єрська рать», буде мати успіх не лише в українського читача. Ми плануємо, що це видання буде продаватися і в Росії, і в Білорусі, і в інших країнах СНД», - заявив він.