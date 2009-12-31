Частина виборчкомів зустрінуть Новий рік без зарплати

Станом на 12.00, за попередніми даними, органами Державного казначейства України профінансовано видатки на підготовку проведення виборів Президента України в 2009 році на суму 140 млн. 481 тис. 936 грн., що становить 73% від раніше визначених потреб.

Про це йдеться у заяві члена Центральної виборчої комісії Михайла ОХЕНДОВСЬКОГО, переданій агентству УНІАН Відділом взаємодії зі ЗМІ секретаріату ЦВК.

Зокрема, зауважив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ, у повному обсязі проведено платежі Центральної виборчої комісії за виготовлення виборчих бюлетенів, іншої документації, виготовлення виборчих скриньок замість непридатних для використання, оплати послуг засобів масової інформації тощо.

На поліграфкомбінат "Україна" Центральна виборча комісія вже передала замовлення на виготовлення виборчих бюлетенів для 203 територіальних виборчих округів. Друк бюлетенів для 75 округів завершено. Після 9 січня 2010 року розпочнеться відвантаження виборчих бюлетенів для їх подальшої передачі окружним виборчим комісіям.

Непрофінансованими залишились видатки окремих окружних виборчих комісій на оплату праці членів дільничних виборчих комісій. Причиною цього у більшості випадків є несвоєчасне оформлення відповідних документів самими дільничними виборчими комісіями, зазначив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Він також висловив сподівання, що відповідні посадові особи Держказначейства зроблять усі висновки, необхідні для того, щоб у 2010 році підготовка виборів більше не ускладнювалася несвоєчасним фінансуванням окремих заходів і не ставилася у залежність від "особливих розпоряджень" будь-яких осіб.

Також, за словами М.ОХЕНДОВСЬКОГО, ЦВК сподівається, що прийнята ще 29 жовтня 2009 року постанова уряду в частині фінансового забезпечення виборів Президента України буде неухильно виконуватися як Міністерством фінансів так і Держказначейством.