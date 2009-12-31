Януковичу не вдалося затягнути Тимошенко до суду
15:36, 31 грудня 2009Політика
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Коментують у прес-службі БЮТ
Сьогодні Київський апеляційний адміністративний суд у повному обсязі відмовив лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ у позові до кандидата на пост Президента Юлії ТИМОШЕНКО.
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за словами представника Ю.ТИМОШЕНКО у суді Олени ІСАЄВСЬКОЇ, у позовній заяві представники В.ЯНУКОВИЧА стверджували про начебто використання Ю.ТИМОШЕНКО на фінансування виборчої агітації коштів, не передбачених виборчим фондом.
«Таким чином, чергова спроба В.ЯНУКОВИЧА звинуватити Ю.ТИМОШЕНКО провалилася», - сказала О.ІСАЄВСЬКА.
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