Януковичу не вдалося затягнути Тимошенко до суду

Сьогодні Київський апеляційний адміністративний суд у повному обсязі відмовив лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ у позові до кандидата на пост Президента Юлії ТИМОШЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, за словами представника Ю.ТИМОШЕНКО у суді Олени ІСАЄВСЬКОЇ, у позовній заяві представники В.ЯНУКОВИЧА стверджували про начебто використання Ю.ТИМОШЕНКО на фінансування виборчої агітації коштів, не передбачених виборчим фондом.

«Таким чином, чергова спроба В.ЯНУКОВИЧА звинуватити Ю.ТИМОШЕНКО провалилася», - сказала О.ІСАЄВСЬКА.