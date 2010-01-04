Тимошенко обіцяє молоді кредити на житло під 5%

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що уряд наполягатиме на ухваленні Верховною Радою закону, згідно з яким підприємства, які братимуть на роботу молодь, звільнятимуться від оподаткування.

Як передає Урядовий портал, про це прем’єр заявила в неділю під час спілкування з місцевою громадою у селі Морське АР Крим.

“З першого січня ми наполягатимемо на ухваленні цього закону у парламенті, і кожне підприємство буде мати мотивацію брати молодь на роботу, бо не платитиме податків”, - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, “уряд продовжуватиме реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом”. “Кожна молода сім’я, в якій є хоча б один працюючий, матиме можливість взяти кредит на придбання житла без першого внеску і не більше ніж під 5%”, - обіцяє кандидат у Президенти України.

“Підтримка молоді стане загальнонаціональною програмою”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.