Росія не припиняла постачання нафти у Білорусь

Росія не припиняла постачання нафти на територію Білорусі. Про це 4 січня заявила прес-секретар "Білнафтехіму" Марина КОСТЮЧЕНКО, передає РІА “Новости”.

Днем раніше агентство Reuters з посиланням на неназваних трейдерів передавало, що постачання були припинені.

Поки що Росія і Білорусь не підписали контракт на постачання нафти в 2010 році - очікується, що переговори з цього питання продовжаться 4 січня. Мінськ і Москва не можуть домовитися про мита на вуглеводні: у Білорусі наполягають на збереженні пільгових ставок для тієї нафти, яка переробляється на місцевих заводах, а потім іде на експорт. Крім того, обговорюється і тариф на прокачування нафти територією Білорусі, а також участь російських компаній у нафтових активах сусідньої країни.

23 грудня посол Росії в Мінську Олександр СУРИКОВ заявляв, що договір може бути підписаний навіть у лютому, але на умови постачань у січні це не вплине: за його словами, прокачування нафти продовжиться в необхідних обсягах.

До 2010 року Росія поставляла нафту до Білорусі за пільговим експортним митом, що становило третину від того, яка платиться при експорті через інші країни.

Конфлікт Росії і Білорусі уже привів до зростання цін на нафту на світовому ринку: 4 січня вони піднялися вище позначки у 80 доларів за барель WTI. Трейдери побоюються, що ситуація може привести до зриву постачань вуглеводнів до Європи.