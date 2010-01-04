Польща зберегла для українців можливість працювати без дозволів

Польська влада зберегла у 2010 році для громадян України, Білорусі та Росії можливість працевлаштування без офіційного дозволу упродовж 6-ти місяців в рік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в українському консульстві у Варшаві, відповідні зміни внесло в свою постанову Міністерство праці та соціальної політики Польщі в 2009 році.

Зокрема, міністерство, яке в 2007 році запровадило можливість роботи без дозволів для українців, білорусів та росіян у формі експерименту до 2010 року, вирішило зробити сталим такий механізм.

”Поляки визнали успішним такий експеримент, і вирішили його продовжувати без обмежень”, - відзначили у консульстві.

Як повідомляв УНІАН, Польща в 2007 році спростила доступ на внутрішній ринок праці для громадян країн, які мають безпосередній кордон з нею, для того, аби компенсувати дефіцит трудових ресурсів, викликаний масовою трудовою еміграцією поляків.

Зокрема, польські власті дозволили громадянам України, Білорусі та РФ працювати без дозволу 6 місяців на рік.

Для такого працевлаштування достатньо, аби працедавець зареєстрував відповідну заявку в центрі працевлаштування.

Довідка УНІАН. З початку дії спрощеного порядку працевлаштування в кінці липня 2007 року до липня 2009 року польські працедавці зареєстрували такі заявки для понад 280 тисяч українців.

У першій половині минулого року на українців зареєстровано майже 120 тис. заявок у той час, як за весь минулий рік їх було трохи більше 140 тисяч.

Понад 90% усіх заявок на працевлаштування в рамках цього порядку реєструється на громадян України.