Лукашенко лякає Росію, що припинить транзит електроенергії

Російські компанії "ФСК ЄЕС" і "Інтер РАТ ЄЕС" не узгодили з Білоруссю умови транзиту електроенергії до Калінінградської області і країн Балтії на 2010 рік, через що "Беленерго" розглядає можливість припинення поставок. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на інформацію однієї із структур "Беленерго", що здійснює управління об`єднаною енергосистемою Білорусі.

Як передає Лента.ру, в білоруській компанії вину за відсутність договору покладають на російські компанії. За даними "Беленерго", до 4 січня несанкціонований транзит становив 39,5 мільйона кіловат/годин. Для порівняння, місячне споживання енергії в усій Росії, за даними за листопад 2009 року, становило 86,5 мільярда кіловат/годин.

Російські енергетики поки що на звинувачення білорусів не відреагували. Чому сторонам не вдалося узгодити умови контракту, також поки що не зрозуміло.

Як повідомляв УНІАН, що на початку 2010 року у Росії і Білорусі виникли складнощі і з транзитом іншого товару - нафти. Сторони не змогли узгодити умови поставок, оскільки Мінськ вимагає пільгових мит на нафту, що поставляється на білоруські заводи.

3 січня агентство Reuters, з посиланням на анонімні джерела серед трейдерів, повідомляло, що поставки нафти з Росії до Білорусі припинені, проте 4 січня цю інформацію спростували в Мінську.

Російські урядовці ще в грудні заявляли, що поставки не будуть зупинені, навіть незважаючи на відсутність контракту.