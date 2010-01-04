Литвин приміряв «піджак для майбутнього Президента» (фото)

Голова Верховної Ради, кандидат на пост Президента України Володимир ЛИТВИН cьогодні відвідав дитячий будинок «Малятко» у Києві.

Про це повідомляється на офіційному сайті Верховної Ради.

За повідомленням, В.ЛИТВИНА запросили відвідати цей заклад діти, які під керівництвом дизайнера Світлани ЗОЗУЛІ брали участь у проекті «Піджак для майбутнього Президента». С.ЗОЗУЛЯ пошила речі для проекту, а діти прикрасили їх символами, які, на їх думку, мають характеризувати майбутнього главу держави.

Серед символів - знак пацифізму, який, як вважають діти, має засвідчити миролюбність Президента України та його здатність розв`язувати всі конфліктні ситуації мирним шляхом; символ індивідуальності, який має говорити про важливість турботи глави держави про розкриття особистості кожного громадянина; символ демократії, який має засвідчити відданість Президента ідеям дотримання прав людини та демократичних свобод, та інші.

«Діти набагато мудріші за українських політиків, - сказав керівник парламенту. - Вони вважають, що людина - це всесвіт, говорять про свободу, про неповторність кожної людини, яка має дістати підтримку з боку держави, бути запитаною і мати можливість для свого розвитку».

В.ЛИТВИН подякував за реалізацію такої ідеї, що, за його словами, продемонструвала прагнення, устремління, мрії дітей жити в гарній країні під керівництвом Президента, якому, на їх думку, притаманні найкращі якості і риси.

«Ті бачення і заповітні мрії, які виклали діти, свідчать про те, що у своєму розвитку вони випередили час і українську владу», - додав голова ВР.

В.ЛИТВИН подарував дитячому будинку комп`ютер і запросив дітей у парламент на екскурсію.

Відповідаючи на запитання журналістів, голова ВР заявив, що потрібно «низько вклонитися людям, які своє серце, душу та життєвий досвід вкладають у дітей-сиріт, які так само як і інші мають право на щастя, на дитинство». На його думку, треба зберегти традиційні дитячі будинки з професійними колективами та педагогічним досвідом, всіляко підтримати педагогів, які в них працюють, і не допустити бездумного реформування цієї системи.

За словами В.ЛИТВИНА, в Україні склалася ненормальна ситуація, за якої кількість дітей-сиріт та напівсиріт більше, ніж після Другої світової війни - більш ніж 100 тисяч. «Натомість відбувається змагання політиків, особливо напередодні виборів, хто більше пообіцяє за народження дитини», - зазначив він.

На переконання керівника парламенту, державна політика має бути спрямована на підтримку молодих сімей, зокрема, передбачати можливість придбання ними власного житла шляхом надання кредитів або на його купівлю, або на будівництво. Після народження першої дитини, вважає В.ЛИТВИН, держава має брати на себе виплату 25% суми кредиту, після народження другої - половину суми, третьої - виплату усієї суми кредиту. «Переконаний, що одна з причин наших негараздів - відсутність можливості у молодих батьків облаштувати своє сімейне гніздо», - зауважив він.

При цьому Голова Верховної Ради наголосив, що необхідно відмовитися від практики дешевої робочої сили, люди повинні мати постійну роботу і достойну зарплату, «тоді нам не доведеться боротися з такими соціальними недугами, як пияцтво, наркоманія і таке інше, тоді будуть сім`ї і будуть доглянуті діти».

«В іншому випадку ми витрачатимемо набагато більше грошей, не маючи при цьому позитивних результатів. Люди повинні мати можливість забезпечити достойне життя своїм дітям», - сказав В.ЛИТВИН.