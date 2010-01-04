Ющенко: Тимошенко і Литвин керують інертною більшістю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО стурбований рівнем фінансування президентської виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час перебування на Тернопільщині.

Президент зауважив, що його турбує те, що виборчий процес недостатньо профінансований і це, за його словами, несе великі загрози для проведення виборів.

В.ЮЩЕНКО констатував, що станом на грудень вибори профінансовані на 1%, а бюджет на 2010 рік так і не ухвалений. При цьому він зауважив, що схема використання бюджету попереднього року - 1/12 в даному випадку не діє, оскільки в бюджеті 2009 року не були передбачені жодні видатки на вибори.

Також В.ЮЩЕНКО висловив подив, чому сьогодні рішення про фінансування виборів проводиться через урядові рішення, в той час як це належить до виключної компетенції парламенту.

Також глава держави висловив подив і щодо позиції бюджетного комітету ВР, який не ініціював проект державного бюджету, чи хоча б зміни до бюджету для фінансування виборів.

«Ми маємо повну інертність більшості, якою керують ТИМОШЕНКО та ЛИТВИН», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, станом на 12.00 30 грудня Державне казначейство України та його регіональні підрозділи із 191 млн. 791 тис. 059 грн., необхідних для фінансування у 2009 році підготовки виборів Президента України, провели платежі лише на суму 58 млн. 192 тис. 893 грн. Таким чином, вибори профінансовано тільки на 30,34%. Про це заявив член Центральної виборчої комісії Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ. За його словами, не профінансованими залишаються видатки ЦВК на загальну суму 39 млн. 363 тис. 185 грн., зокрема щодо передплати поліграфічному комбінату "Україна" за виготовлення виборчих бюлетенів у сумі 15 млн. 990 тис. грн., видатки на виготовлення іншої документації, необхідної кількості виборчих скриньок замість непридатних для використання, оплати послуг засобів масової інформації тощо.

За наявною в ЦВК інформацією, із 225 окружних виборчих комісій у повному обсязі профінансовано зареєстровані зобов’язання лише 17.