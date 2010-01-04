Виборець не повинен доводити, що не може пересуватися

Для голосування за межами виборчої дільниці виборець не повинен надавати документ, який підтверджує, що він не може пересуватися самостійно.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Центральної виборчої комісії. За нього проголосували 8 членів ЦВК, 4 – «проти» та двоє утримались.

З цього питання на засідання ЦВК було винесено два проекти рішення. Зокрема, член ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА у своєму проекті рішення пропонувала, щоб виборець, який подає заяву про голосування на дому, надавав довідку з лікарні на підтвердження факту нездатності самостійно пересуватися.

Ж.УСЕНКО-ЧОРНА також пропонувала, щоб при включені у списки для голосування в день виборів дільнична комісія вимагала від виборця підтвердження органу ведення реєстру про те, що виборець не має іншої виборчої адреси.

За пропозицію Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ проголосували лише 6 членів ЦВК, п’ятеро утримались та троє голосували проти.

Альтернативний проект рішення з цього питання вніс член ЦВК Олександр ШЕЛЕСТОВ, в якому передбачалася норма, що виборець для голосування на дому не повинен подавати до дільничної комісії жодних підтверджуючих документів. При цьому О.ШЕЛЕСТОВ вказував на той факт, що згідно із законодавством, дільнична виборча комісія повинна самостійно перевіряти факт нездатності самостійно пересуватися виборцем.