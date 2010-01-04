Людина Противсіха змінила людину Ющенка в ОВК №13

Центральна виборча комісія замінила керівника окружної виборчої комісії №13 у Вінницькій області з представника кандидата на пост Президента Віктора ЮЩЕНКА на представника кандидата Василя ПРОТИВСІХ.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

У свою чергу представник кандидата на пост Президента України у ЦВК з правом дорадчого голосу Андрій ПАРУБІЙ повідомив, що штаб Віктора ЮЩЕНКА буде оскаржувати це рішення ЦВК. Зокрема, він зазначив, що ЦВК мотивував своє рішення тим, що представник В.ЮЩЕНКА працював членом однієї з дільничних комісій, що за законом не дає права йому бути членом чи керівником ОВК.

Як повідомляв УНІАН, ще 4 грудня у 13-му виборчому окрузі (Вінницька область) представник В.ЮЩЕНКА був переведений з посади голови ОВК на посаду заступника голови, а на місце керівника комісії було призначено представника кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО.

Штаб В.ЮЩЕНКА оскаржив це рішення в суді, який зобов’язав ЦВК поновити на посаді голови ОВК №13 представника В.ЮЩЕНКА.