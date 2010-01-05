Ющенко відзначив роль Греко-католицької церкви
00:36, 05 січня 2010Політика
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Президент передав фрагмент іконостасу
Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час робочої поїздки в Тернопільську область передав фрагмент іконостасу - Дияконські двері - до церкви Святої Покрови у м. Бучач.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
«Ми не лише повертаємо нашим храмам те, що їм належить, ми повертаємо нашу віру, наш дух», - сказав Президент, вказавши на роль церкви у формуванні соборної незалежної Української держави.
Під час урочистостей глава держави також відзначив роль Греко-католицької церкви у духовному розвитку української нації та розбудови України.
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