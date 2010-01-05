Янукович відхрестився від диктатури

Лідер Партії регіонів, кандидат на пост Президента України Віктор ЯНУКОВИЧ розцінює вживання деякими політиками слова «диктатура» як «безвідповідальні і навіть злочинні заяви».

«Україна буде по-справжньому демократичною державою», - заявив В.ЯНУКОВИЧ під час зустрічі з російськими журналістами, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

Він наголосив, що демократія є невід`ємною частиною цивільного суспільства, яке обов`язково буде розбудовано в Україні. «Іншого шляху для України немає», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Демократія – це права людини, верховенство закону, свобода слова. Не буде демократії – не прийдуть інвестиції. Я не приймаю диктатуру, і вважаю її найбільш потворним проявом авторитаризму. Коли я чую з вуст деяких політиків у будь-якому контексті слово «диктатура», то я думаю, що це дуже безвідповідальні й навіть злочинні заяви», - наголосив кандидат у Президенти.