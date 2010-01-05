Литвин визнає, що ВР, уряд і Президент діють поза правовим полем

Кандидат у президенти, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що після президентських виборів необхідно повернути діяльність усіх гілок влади у правове поле для розвитку країни.

Таку думку він висловив в ефірі «5 каналу». «Давайте виходити з того, що потрібно людям, і на цьому вибудовувати життя», - сказав В.ЛИТВИН.

Він зауважив, що при нормальному та розумному підході «не такі будуть страшні економічні удари» після проведення виборів.

«Насамперед, що потрібно зробити, це повернути усю владу в правове поле. Сьогодні Президент, уряд, та й Верховна Рада діють поза правовим полем», - сказав він. Усі, за словами В.ЛИТВИНА, діють виключно на основі домовленостей. «Якщо домовилися, між собою залагодили свої амбіції, свої інтереси, після того поділили владу і починають тоді або працювати, або робити вигляд, що працюють», - сказав він.

На думку В.ЛИТВИНА, представникам влади після виборів необхідно чесно визнати, які є можливості у державі і що потрібно зробити для того, аби реалізувати «не менш болісний сценарій розвитку країни».

«Я переконаний, що якщо починати саме з такого підходу, то у людей і серед людей буде розуміння загальних реалій в Україні і що буде очікувати кожну людину у процесі здійснення наступних рішень. Треба насамперед буде заспокоїти країну, а це буде дуже непросто зробити, особливо після другого туру президентських виборів, повернути владу народу…», - сказав він. При цьому, додав В.ЛИТВИН, вибудовувати далі життя в Україні «неможливо, оскільки це призведе до того, що всі опустять руки».