Противсіх виганяв «баранів із влади»

Прихильники кандидата на пост Президента України Василя ПРОТИВСІХ сьогодні біля будівлі Центральної виборчої комісії «виганяли баранів із влади».

Як передає кореспондент УНІАН, на цю акцію зібралося близько 130 молодих людей – прихильників В.ПРОТИВСІХ.

На площу біля ЦВК привезли близько 20 баранів, на яких були прикріплені літери «Я» та «Ю». Крім того, учасники акції тримали у руках гасла: «Геть баранів з влади!», «Злочинців – за грати, а баранів – гнати!».

Крім того, сам В.ПРОТИВСІХ імпровізовано виганяв «баранів із влади» за допомогою мітли.

«Злодіїв із влади треба виганяти і дати місце молодим професійним, які будуть дбати про Україну, будуть працювати для українського народу, а не для своєї кишені. Якщо можна було б, то я впевнений, що ці молоді люди можуть баранів відігнати за межі нашої держави. Мі зі злодіями визначилися: або у Воркуту, або на Колиму, а тих, що найбільше вкрали – за грати. І хай відповідають. А їхні маєтки віддамо людям – дітям, ветеранам», - сказав В.ПРОТИВСІХ.

Крім того, він повідомив, що як кандидат у президенти виступає проти продажу землі. На його думку, землю потрібно надавати у довічну оренду з правом наслідування.