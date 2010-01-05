Тігіпко зустріне моряків з «Аріани»

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО завтра в Одеському аеропорту зустрічатиме звільнених з полону членів екіпажу судна «Аріана».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі С.ТІГІПКА.

Сьогодні під час розмови зі своєю дружиною по мобільному телефону електромеханік балкера «Аріана» Олександр ФЮТ, дізнавшись, що родичі моряків саме зустрічаються з С.ТІГІПКОМ, попросив її передати телефон політику. Від імені всього екіпажу він звернувся до С.ТІГІПКА з проханням зустріти їх разом з рідними та близькими в Одеському аеропорту. У зв’язку з цими політик змінив свій графік та залишився в Одесі ще на день, щоб вітати моряків на Батьківщині.

Раніше разом з ветеранами Чорноморського флоту і родичами моряків, які побували у полоні піратів, С.ТІГІПКО створив Фонд підтримки моряків «Ассоль», який займатиметься соціальною реабілітацією, а також надаватиме їм юридичну та матеріальну допомогу. На думку С.ТІГІПКА, саме відсутність жорсткої позиції з боку влади стосовно захисту екіпажу судна «Аріана» призвела до семимісячного полону українців.