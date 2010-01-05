Литвин про продаж землі, мораторій, пройдисвітів і ринкову ціну

Кандидат у президенти, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН має намір пропонувати парламенту подолати вето глави держави на закон про продовження на два роки мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Про це він заявив сьогодні у Богуславі Київської області, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

«19 січня я пропонуватиму Верховній Раді подолати вето на закон, який забороняє продаж землі до 2012 року», - заявив В.ЛИТВИН.

Голова ВР наголосив, що глава держави повинен стояти на сторожі інтересів людей, а “не захищати спритних ділків, які набрали землі в тіньовий спосіб і чекають, коли зможуть легалізувати свої оборудки”. “Можу сказати одне: пройдисвіти не отримають права купити землю за безцінь», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, сьогодні фахівці стверджують, що не можна вводити ринок землі з огляду на те, що немає механізму оцінки земель, а у людей, які працюють на землі, немає можливості заплатити за неї ринкову ціну.

Разом з тим, на думку керівника парламенту, якщо людина володіє земельним паєм і хоче його продати, «вона повинна мати право це зробити, але продати державі за ринкову ціну, а держава, у свою чергу, повинна дивитися, кому вона даватиме цю землю в користування».

В.ЛИТВИН висловив переконання, що Верховна Рада України повинна подолати вето Глави держави. «Якщо цього не буде зроблено, я вимагатиму, щоб результати поіменного голосування були опубліковані», - заявив він.

При цьому В.ЛИТВИН додав, що “вільного продажу земель сільськогосподарського призначення не буде”. “Це рівнозначно тому, щоб продати своїх батьків, їхню пам`ять. Земля повинна належати тому, хто на ній живе і працює», - зазначив В.ЛИТВИН.

Довідка УНІАН. 22 грудня Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України» (щодо терміну на продаж земельних ділянок).

Даним законом продовжено термін заборони внесення права на земельну частку (пай) до статутних фондів господарських товариств до 1 січня 2012 року.

29 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО застосував право вето до цього закону.