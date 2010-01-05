Ющенко пояснив, чому не подасть руки Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не подасть руки прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спілкування з жителями Дрогобича Львівської області.

В.ЮЩЕНКО зауважив, що в нього часто запитують, чому він не подасть руки Ю.ТИМОШЕНКО, не помириться з нею і не стане з нею поряд заради національних інтересів.

Реагуючи на вигук із залу, що мабуть, його дружина - проти, В.ЮЩЕНКО сказав: «Катерина дозволить. Тут питання в іншому – питання в цілях, які об’єднують».

В.ЮЩЕНКО розкритикував діяльність прем’єр-міністра, розкритикував її ставлення до тих чи інших питань, зокрема, до питання інтеграції України в НАТО, перебування Чорноморського флоту Росії на території України, використання аверсного режиму нафтопроводу «Одеса-Броди», газові контракти з Росією та багатьох інших питань, зауваживши, що так може поводитися лише «біла секта».

«Як можна подати руку, стати поряд, якщо мова йде про антидержавницькі, антинаціональні інтереси», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він зауважив, що не потрібно ставити питання у контексті його особистих стосунків з Ю.ТИМОШЕНКО. «Я поважаю ТИМОШЕНКО як будь-якого політика в Україні, але не поважаю її цінності, її світогляд…», - сказав він, додавши, що Ю.ТИМОШЕНКО – це криза в усьому, за що б вона не взялася.