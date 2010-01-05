500 донецьких пенсіонерів ухвалили звернення до Тимошенко

Донецькі пенсіонери на чолі з міською радою ветеранів мають намір пікетувати Кабінет міністрів України, вимагаючи здійснити перерахунок пенсій з 1 січня згідно з новим розміром прожиткового мінімуму.

Як повідомили УНІАН у Донецькій міській раді ветеранів, сьогодні під час пікетування будівлі Головного управління Пенсійного фонду у Донецькій області майже 500-ми учасниками акції протесту було ухвалене Відкрите звернення до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

У зверненні голові уряду нагадали, що Верховна Рада України 20 жовтня 2009 року прийняла закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати» № 1646-VІ, яким передбачено підвищення розмірів прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати. Статтею 1 зазначеного закону з 1 листопада 2009 року встановлено прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність, у розмірі 573 грн., а з 1 січня 2010 року – 695 грн.

Відповідно до частини першої статті 28 Закону «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, тобто з 1 січня 2010 року пенсії мають нараховуватися, виходячи з розміру мінімальної пенсії, - 695 грн.

«Проте прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО цинічно не виконує цей закон, грубо порушує принцип верховенства права, законності і конституційне право громадян України на гідний рівень життя не нижче за прожитковий мінімум, встановлений законом (стаття 46 Конституції України), - йдеться у зверненні. - Вона робить все можливе для того, щоб ця доплата була мізерною, і свідомо йде на порушення порядку збереження всіх чинних надбавок і доплат до нових розмірів пенсій, відмовляючись вносити зміни до формули розрахунку пенсії».

На думку пікетувальників, «у результаті відверто злочинних дій урядів» українські громадяни продовжують одержувати пенсії на рівні жовтня 2009 року, тоді як ціни на продукти харчування і товари першої необхідності зросли майже удвічі. Пенсіонери наголосили, що «лише у листопаді-грудні 2009 року Ю.ТИМОШЕНКО витягнула з кишені кожного українського пенсіонера 150-300 грн.».

Отже, «з метою недопущення грубих порушень конституційного права громадян на соціальний захист», учасники акції протесту вимагали від прем`єр-міністра провести перерахунок пенсій, і з 1 січня 2010 року здійснювати виплати пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, державної соціальної допомоги особам, що не мають права на пенсію, і інвалідам, з урахуванням нового визначеного розміру прожиткового мінімуму. Крім того, вони вимагають забезпечити індексацію всіх виплат з урахуванням рівня інфляції.

Пенсіонери також вимагають обчислювати розмір податкової соціальної пільги, виходячи з нових показників прожиткового мінімуму, встановити в 2010 році нові розміри доплат, надбавок і підвищень до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам тощо.

Окрім того, учасники акції вимагали «повернути працюючим пенсіонерам ту частину пенсії, яку було вкрадено урядом Ю.ТИМОШЕНКО при здійсненні перерахунку пенсій у 2009 році у частині застосування показника середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну особу в цілому по Україні, з якої сплачені страхові внески не за 2008 рік, а за попередній 2007 рік».

Одним з пунктів пікетувальники вимагали від Ю.ТИМОШЕНКО «притягти до відповідальності всіх урядовців і державних службовців, винних в порушенні прав пенсіонерів».

У разі відмови виконати їх вимоги пенсіонери загрожують розпочати безстрокове пікетування Кабінету міністрів України, Міністерства праці і соціальної політики, Пенсійного фонду України.

Фото з сайту Донецької обласної організації Партії регіонів